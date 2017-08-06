Прокурор и его супруга погибли, спасая тонущего ребенка в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 6 августа. /ТАСС/. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Бурятия Александр Чмелев и его супруга погибли, спасая тонущего ребенка. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура республики.

"5 августа 2017 года трагически погибли, спасая утопающего ребенка, работник прокуратуры республики Александр Сергеевич Чмелев и его супруга Марина Владимировна", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, прокурор с супругой отдыхал на реке Селенга. Они увидели мальчика, который поплыл за мячом и начал тонуть, попытались его спасти и не смогли выбраться из реки сами. Ребенка спас другой мужчина, отдыхавший неподалеку.

"Руководство и коллектив прокуратуры республики выражают глубокое соболезнование родным и близким Александра Сергеевича и его супруги", - отметили в прокуратуре.