После взрыва на складе минобороны Абхазии найдено более 800 боеприпасов

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Более 800 боеприпасов найдено и утилизировано в селе Приморском в Абхазии после взрывов на складе минобороны республики 2 августа, в результате которых две россиянки погибли, более 60 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

"С 3 августа в селе Приморском и его окрестностях саперы минобороны, МЧС Абхазии и организации по разминированию "Хело Траст" нашли и утилизировали более 800 различных боеприпасов, в том числе к крупнокалиберному оружию. В течение недели планируется завершить поиск и утилизацию основной части разбросанных снарядов, в частности на дорогах, в местах отдыха, во дворах местных жителей", - сказал Джоджуа.

Около 50 местных жителей собрались в четверг у здания сельской администрации, чтобы выразить недовольство медленным ходом работ по поиску боеприпасов. "Мы до сих пор боимся привезти своих детей из других сел, куда отвезли их после взрыва в целях безопасности, поскольку до сих пор вокруг много разбросанных снарядов", - сказал местный житель. По его словам, срочного ремонта, пока не начались дожди, требуют и разрушенные дома, а их в селе более 50.

По словам Джоджуа, в четверг на встречу с жителями приехал министр обороны республики Мираб Кишмария, чтобы разъяснить им ситуацию с поиском и утилизацией снарядов, которые во время взрыва разлетелись в радиусе 5-10 километров. "Министр и местные жители нашли взаимопонимание, поскольку специалистов, которые могут в кратчайшие сроки в таком радиусе найти все до единого снаряды, в Абхазии нет, и что на это требуется время", - сказал пресс-секретарь минобороны республики. Он отметил, что пожарные в течение трех дней после ЧП поливали местность водой, поскольку из-за жары снаряды могли взорваться, и только потом приступили к их сбору и утилизации.