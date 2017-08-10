Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

После взрыва на складе минобороны Абхазии найдено более 800 боеприпасов

Происшествия
10 августа, 13:11 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 10, августа. /ТАСС

Поиск и утилизацию основной части разбросанных снарядов планируется завершить в течение недели

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Более 800 боеприпасов найдено и утилизировано в селе Приморском в Абхазии после взрывов на складе минобороны республики 2 августа, в результате которых две россиянки погибли, более 60 человек получили ранения. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Смотрите также

Пострадавшую при взрыве в Абхазии россиянку выписали из больницы в Сочи

Эксперты РФ помогут расследовать причины взрывов на складе боеприпасов в Абхазии

Тела погибших от взрывов в Абхазии доставили в Петербург

Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии не привели к массовому оттоку туристов

"С 3 августа в селе Приморском и его окрестностях саперы минобороны, МЧС Абхазии и организации по разминированию "Хело Траст" нашли и утилизировали более 800 различных боеприпасов, в том числе к крупнокалиберному оружию. В течение недели планируется завершить поиск и утилизацию основной части разбросанных снарядов, в частности на дорогах, в местах отдыха, во дворах местных жителей", - сказал Джоджуа.

Около 50 местных жителей собрались в четверг у здания сельской администрации, чтобы выразить недовольство медленным ходом работ по поиску боеприпасов. "Мы до сих пор боимся привезти своих детей из других сел, куда отвезли их после взрыва в целях безопасности, поскольку до сих пор вокруг много разбросанных снарядов", - сказал местный житель. По его словам, срочного ремонта, пока не начались дожди, требуют и разрушенные дома, а их в селе более 50.

По словам Джоджуа, в четверг на встречу с жителями приехал министр обороны республики Мираб Кишмария, чтобы разъяснить им ситуацию с поиском и утилизацией снарядов, которые во время взрыва разлетелись в радиусе 5-10 километров. "Министр и местные жители нашли взаимопонимание, поскольку специалистов, которые могут в кратчайшие сроки в таком радиусе найти все до единого снаряды, в Абхазии нет, и что на это требуется время", - сказал пресс-секретарь минобороны республики. Он отметил, что пожарные в течение трех дней после ЧП поливали местность водой, поскольку из-за жары снаряды могли взорваться, и только потом приступили к их сбору и утилизации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируется
2
МИД Польши заявил о необходимости оценить потери Второй мировой войны
3
Денис Новак и Вадим Федоров назначены заместителями министра юстиции
4
Греф: снижение Сбербанком ставок по ипотеке станет катализатором для роста рынка жилья
5
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
6
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
7
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама