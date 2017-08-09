Пострадавшую при взрыве в Абхазии россиянку выписали из больницы в Сочи

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Одна россиянка, пострадавшая в результате взрыва на военном складе в Абхазии, выписана из больницы в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в среду в управлении здравоохранения администрации города-курорта.

"Из городской больницы №4 во вторник выписали одну туристку, доставленную после от взрыва в Абхазии. На лечении в Сочи остаются четверо пострадавших туристов, один находится в клинике Краснодара", - сказал представитель управления здравоохранения.

Взрывы, произошедшие 2 августа на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района, унесли жизни двух граждан России - Елены Поляковой 1970 года рождения и Елены Тимофеевой 1962 года рождения, находившихся на отдыхе вблизи сероводородного источника. Их семьям власти республики выплатили компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Из 64 человек, получивших ранения различной степени тяжести, 28 были госпитализированы. Пять человек, получивших наиболее тяжелые ранения, доставили в больницу Сочи. В настоящее время на стационарном лечении в Сухуме остается одна пострадавшая из Оренбурга.