Суд арестовал экс-ректора казанского университета КНИТУ, обвиняемого в мошенничестве

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани в Татарстане арестовал на месяц, до 17 сентября бывшего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Германа Дьяконова, обвиняемого в мошенничестве, а именно в обналичивании денег, которые "Газпром" перечислял вузу в виде пожертвований.

Сотрудники МВД Татарстана 14 августа задержали экс-ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Германа Дьяконова. В этот же день ему предъявили обвинение.

"Суд постановил избрать в отношении Дьяконова меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц - до 17 сентября 2017 года", - зачитал судья решение, передает корреспондент ТАСС.

Следователь просил заключить под стражу Дьяконова до 17 сентября 2017 года, так как при избрании иной меры пресечения он может скрыться и оказать давление на свидетелей. Прокурор поддержал ходатайство следователя, посчитал, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения нет. Адвокат по назначению Эльвина Хайрутдинова просила оставить ходатайство следователя без удовлетворения. Сам Дьяконов вину не признал.

По данным следствия, между КНИТУ и ПАО "Газпром" был заключен договор пожертвований, согласно которому на счет вуза было перечислено более 23 млн рублей. Как стало известно в ходе судебного процесса, бывший ректор Дьяконов дал указания своему подчиненному проректору Александру Кочневу о необходимости обналичивания денег, поступивших от "Газпрома". Затем ассистент кафедры инноватики химической технологии КНИТУ Игорь Дубовик подыскивал фирмы-одновневки, через которые можно было обналичить деньги.

После этого были заключены фиктивные договоры между КНИТУ и ООО "Юмитрейд", согласно которым деньги в размере 1,3 млн рублей переводились на счет компании, обналичивались и передавались Дубовику, а дальше Кочневу. Кочнев передавал деньги в московскую компанию по поручению Дьяконова.

Подробности дела

По этому делу, которое было возбуждено 17 июля, также проходит бывший проректор КНИТУ Александр Кочнев. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вахитовский районный суд Казани отправил Кочнева в СИЗО до 17 сентября, позже 8 августа Верховный суд республики перевел его под домашний арест, говорится в документах суда.

Еще одним фигурантом дела является ассистент кафедры инноватики химической технологии КНИТУ Игорь Дубовик. По данным суда, он обвиняется в хищении почти 1,3 млн рублей. Дубовик также под домашним арестом до 17 сентября.

Герман Дьяконов - член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, доктор химических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ и Государственной премии Татарстана в области наук и техники. По данным Академии наук Татарстана, результатом научных исследований Дьяконова является создание научных основ, техническая разработка и промышленное применение принципиально новых технологий и аппаратов для быстрых газо- и жидкофазных процессов в турбулентном режиме в химической, нефтехимической и нефтяной промышленности.

Эпизоды мошенничества в вузе

Как сообщалось, 14 декабря Московский суд Казани приговорил к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима проректора по научной работе в Казанском национальном исследовательском технологическом университете им. Кирова (КНИТУ) профессора Ильдара Абдуллина за хищение более 56 млн рублей, выделенных вузу на закупку лабораторного оборудования в рамках федеральных программ. Также профессор признан виновным в мошенничестве на сумму около 3 млн рублей.

Решением суда Абдуллин признан виновным по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий". Ильдар Абдуллин - российский ученый в области физики и химии плазмы, занимался исследованиями неравновесной низкотемпературной плазмы и ее взаимодействия с материалами различной физической природы.

КНИТУ - один из старейших вузов Татарстана, ведет историю с 1890 года, объединяет 15 учебных и научно-исследовательских институтов. В вузе обучаются более 26 тыс. студентов и аспирантов из России и зарубежных стран.