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Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела экс-министра Улюкаева

Происшествия
16 августа, 0:12 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Улюкаев и адвокаты выскажут свое мнение относительно предъявленных обвинений

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Судебный процесс проходит в открытом для слушателей режиме, начало запланировано на 09:30 мск.

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Как ожидается, в среду прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Улюкаев и адвокаты выскажут свое мнение относительно предъявленных обвинений. Также суд решит вопрос о последовательности предъявления сторонами доказательств.

Улюкаев обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки"). Если его вина будет доказана, то бывшему министру грозит наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

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Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Экс-министр находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а 14 декабря - на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей. Также на счетах в российских банках арестованы денежные средства Улюкаева на общую сумму более $1 млн и 280 млн рублей. 8 августа суд продлил Улюкаеву домашний арест до 27 января 2018 года.

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

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