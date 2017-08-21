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Число госпитализированных после пожара в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

Происшествия
21 августа, 19:33 UTC+3 ТАСС

В больнице сообщили, что среди доставленных в медицинское учреждение трое полицейских

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ТАСС, 21 августа. Количество человек, госпитализированных в результате пожара в центре Ростова-на-Дону, увеличилось с пяти до восьми человек. В больницу доставили троих полицейских, которые отравились угарным газом, сообщила ТАСС в понедельник представитель городской больницы скорой медицинской помощи.

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В пресс-службе управления МВД по Ростовской области ранее сообщали, что помимо спасателей пожар тушат около 160 полицейских.

"Восемь человек [госпитализированы]", - отметила собеседница агентства. Она пояснила, что среди доставленных в больницу пострадавших - трое полицейских, которые "надышались газом". Сотрудника МЧС, о госпитализации которого сообщалось ранее, направили в травматологическое отделение.

По последним данным, в центре Ростова-на-Дону горят около 30 домов на общей площади около 10 тыс. кв.м. Медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим, ранее сообщалось о пяти госпитализированных.

Пожар локализован на всей площади. На месте работают около 2 тыс. человек, а также техника и вертолеты. Спасатели эвакуировали более 650 человек из ближайших домов, в том числе из многоэтажных. Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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