На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные обнаружили мину времен Великой Отечественной войны на месте тушения крупного возгорания в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник в ходе заседания оперативного штаба начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.

"На месте завалов обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, подана заявка на разминирование, сотрудники Министерства обороны будут проводить эти работы", - сказал он.

В результате самого пожара никто не погиб, по последним данным, 58 человек обратились за медицинской помощью, девять из них госпитализированы.

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий