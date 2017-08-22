На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные обнаружили мину времен Великой Отечественной войны на месте тушения крупного возгорания в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник в ходе заседания оперативного штаба начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.
"На месте завалов обнаружена мина времен Великой Отечественной войны, подана заявка на разминирование, сотрудники Министерства обороны будут проводить эти работы", - сказал он.
В результате самого пожара никто не погиб, по последним данным, 58 человек обратились за медицинской помощью, девять из них госпитализированы.
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий