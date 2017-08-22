Получившим тяжкий вред здоровью при пожаре в Ростове-на-Дону выплатят по 400 тыс. рублей

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Жители Ростова-на-Дону, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате крупного пожара в частном секторе города, получат материальную помощь от региональных властей в размере 400 тыс. рублей. Об этом сообщила во вторник в ходе заседания оперативного штаба министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.
"Из резервного фонда будут выделены средства, чтобы оказать материальную помощь в размере 400 тыс. рублей тем, кто (при пожаре - прим. ТАСС) получил тяжкий вред здоровью", - сказала она.
По последним данным Минздрава, пострадали 58 человек, девять из них госпитализированы.
В понедельник днем в историческом центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар в частном секторе: горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - это жилые постройки. В настоящее время продолжается проливка и разбор завалов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".