Адвокат: имущество режиссера Кирилла Серебренникова может быть арестовано

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Имущество обвиняемого в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова может быть арестовано.

Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства, он лаконично сказал: "Да".

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что на имущество Серебренникова по ходатайству следствия судом может быть наложен обеспечительных арест в рамках погашения причиненного ущерба.

Басманный суд в среду поместил Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Отбывать его режиссер будет в Москве, по адресу улица Пречистенка, дом 17.