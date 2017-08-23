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Адвокат: имущество режиссера Кирилла Серебренникова может быть арестовано

Происшествия
23 августа, 15:49 дата обновления: 23 августа, 15:55 UTC+3

Как пояснил источник в правоохранительных органах, обеспечительный арест может быть наложен в рамках погашения причиненного ущерба

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Имущество обвиняемого в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова может быть арестовано.

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Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства, он лаконично сказал: "Да".

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что на имущество Серебренникова по ходатайству следствия судом может быть наложен обеспечительных арест в рамках погашения причиненного ущерба.

Басманный суд в среду поместил Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Отбывать его режиссер будет в Москве, по адресу улица Пречистенка, дом 17.

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