Суд отклонил ходатайство одной из потерпевших ужесточить статью для "тверского стрелка"

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Тверской областной суд отклонил ходатайство одной из потерпевших об ужесточении статьи для "тверского стрелка", которого обвиняют в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области. Женщина требовала признать действия москвича Сергея Егорова как особо жесткое убийство, сообщили ТАСС в суде.
"Одна из потерпевших заявила ходатайство с просьбой рассматривать действия Егорова как особо жестокое убийство. Но в удовлетворении ходатайства было отказано, потому что суд работает только в рамках предъявленного обвинения", - сказали там. По данным суда, потерпевшая попросила назначить наказание для "тверского стрелка" в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. "Кроме того, потерпевшие заявили требования о компенсации морального вреда", - уточнили в суде.
Ранее ТАСС сообщал, что во вторник Тверской областной суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела. Сам москвич Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний.
ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.
Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.