Суд отклонил ходатайство одной из потерпевших ужесточить статью для "тверского стрелка"

ТАСС, 29 августа. Тверской областной суд отклонил ходатайство одной из потерпевших об ужесточении статьи для "тверского стрелка", которого обвиняют в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области. Женщина требовала признать действия москвича Сергея Егорова как особо жесткое убийство, сообщили ТАСС в суде.

"Одна из потерпевших заявила ходатайство с просьбой рассматривать действия Егорова как особо жестокое убийство. Но в удовлетворении ходатайства было отказано, потому что суд работает только в рамках предъявленного обвинения", - сказали там. По данным суда, потерпевшая попросила назначить наказание для "тверского стрелка" в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. "Кроме того, потерпевшие заявили требования о компенсации морального вреда", - уточнили в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что во вторник Тверской областной суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела. Сам москвич Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний.

ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.

Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.