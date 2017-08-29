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"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде

Происшествия
29 августа, 12:02 UTC+3 ТАСС

Сергей Егоров сослался на статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя

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ТАСС, 29 августа. Москвич Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области, отказался от дачи показаний в суде.

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Об этом сообщили ТАСС в Тверском областном суде, где во вторник начался процесс по резонансному делу.

"Егоров признал вину по предъявленному обвинению, от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого", - сказали в суде.

ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября". Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". Была проведена психиатрическая экспертиза, по результатам которой Егорова признали вменяемым.

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