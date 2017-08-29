Суд признал законным продление Навальному испытательного срока по делу "Ив Роше" на год

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным решение суда первой инстанции о продлении Алексею Навальному на один год испытательного срока по делу о хищении средств компании "Ив Роше".
"Постановление Симоновского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты отклонить", - огласил решение судья. В апелляционной жалобе защита просила Мосгорсуд отменить решение о продлении Навальному испытательного срока и отказать ФСИН в заявленных требованиях.
4 августа Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ и продлил оппозиционеру испытательный срок по делу "Ив Роше" на один год - до 30 декабря 2020 года.
"Суд первой инстанции мотивировано вынес решение по ходатайству инспектора ФСИН. Со стороны Навального были неоднократные неявки в инспекцию, с ним неоднократно проводились беседы, которые не возымели должного результата", - отметила прокурор.