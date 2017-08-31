Reuters: ущерб, нанесенный имуществу жителей Техаса штормом "Харви", превысит $23 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Харви", обрушившийся на Техас, уже нанес имуществу жителей этого штата ущерб в размере около $23 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
Агентство изучило спутниковые снимки округов Харрис и Галвестон, части которых оказались затоплены из-за непрекращающихся дождей. Данные основываются на средней рыночной стоимости недвижимости, пострадавшей от шторма, уточняет Reuters. По данным агентства, окончательная сумма ущерба, нанесенного "Харви", будет еще больше.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что в Техасе в результате стихийного бедствия более 48 тыс. домов получили повреждения. Из них более 1 тыс. домов полностью разрушены.