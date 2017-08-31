СК начал доследственную проверку из-за смерти ребенка, которого родители не лечили от ВИЧ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в связи со смертью в Петербурге 10-летней девочки, которую родители несколько лет отказывались лечить от ВИЧ-инфекции по религиозным соображениям, сообщило в четверг Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу.
"Проводится доследственная проверка по факту наступления смерти 26 августа 2017 года в детской больнице ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки", - говорится в сообщении.
"В ходе проверки из учреждений, где она проходила лечение, будут изъяты необходимые медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой будет поставлен ряд вопросов, в том числе о причинах ее смерти, правильности назначенного и проводимого лечения", - добавили в ведомстве. Следователи также намерены оценить действия медицинских работников.
Ранее о смерти ребенка ТАСС сообщил главный врач ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница", главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгений Воронин. По его словам, после того как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, медики почти год боролись за ее жизнь, но помочь девочке не смогли. По словам Воронина, последний год жизни девочка получала лечение, но было поздно.
ВИЧ/СПИД-диссиденты отрицают диагнозы ВИЧ и СПИД, а также необходимость их лечения. Эксперты здравоохранения отмечают, что идеи ВИЧ-диссиденства несут угрозу распространения инфекции, а также угрожают жизни и здоровью инфицированных людей.