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Суд признал законным взыскание 300 тыс. рублей штрафа с Навального

Происшествия
4 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Оппозиционера оштрафовали за повторное нарушение правил проведения акций

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиционера Алексея Навального штрафа в размере 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации публичных мероприятий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Симоновского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.

3 августа Симоновский суд Москвы признал Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему наказание в виде административного штрафа на сумму 300 тыс. рублей.

Суд также признал виновным по аналогичной статье руководителя московского штаба оппозиционера Николая Ляскина, назначив ему штраф в 250 тыс. рублей. Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова суд оштрафовал на 300 тыс. рублей. Они также обжаловали свои штрафы, однако Мосгорсуд в отношении Волкова оставил в силе решение суда первой инстанции.

Согласно данным из протокола об административном правонарушении, Волков, Ляскин и Навальный призывали к участию в несанкционированных митингах и посредством видеообращения организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве.

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