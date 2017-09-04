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Песков: в Кремле следят за "делом Серебренникова"

Происшествия
4 сентября, 18:53 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

В то же время в Кремле воздерживаются от оценок до решения суда, подчеркнул пресс-секретарь президента России

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль следит за "делом Серебренникова", но воздерживается от оценок, поскольку решения суда пока нет.

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"Идет следствие, у следствия есть вопросы к обвиняемому [режиссеру Кириллу Серебренникову] - именно обвиняемому, не виновному, виновным его может назвать только суд - и пока эти вопросы существуют, пока на них ищут ответ, я не думаю, что тут можно что-то добавить к тому, что уже говорилось", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, следят ли в Кремле за ходом дела, он ответил утвердительно.

"Это резонансный вопрос, он фигурирует, конечно, в общественной повестке дня, было бы странно его не замечать", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков находится в Сямэне, он сопровождает президента РФ Владимира Путина, принимающего участие в саммите БРИКС.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Серебренников, Кирилл Семенович
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