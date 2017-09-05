Суд начнет рассмотрение дела экс-губернатора Белых

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Как ожидается, в ходе заседания прокуратура огласит обвинительное заключение, после чего адвокаты и Белых выскажут свое отношение к нему.
Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.