Суд начнет рассмотрение дела экс-губернатора Белых

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы во вторник начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Как ожидается, в ходе заседания прокуратура огласит обвинительное заключение, после чего адвокаты и Белых выскажут свое отношение к нему.

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.