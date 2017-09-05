Школа в Ивантеевке расторгла контракт с охранной фирмой после инцидента со стрельбой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Школа в подмосковной Ивантеевке расторгла контракт с охранной компанией после нападения подростка. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Контракт с компанией, которая осуществляла безопасность в школе, расторгнут. Мы будем в ближайшее время, после того как закончатся все следственные мероприятия, собирать большое совещание по вопросам безопасности в школе по предотвращению таких чрезвычайных происшествий и случаев. Мы будем разбираться и работать еще и с семьей", - сказала Мишонова.

Во вторник в Ивантеевке Московской области девятиклассник ударил учителя в классе кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным ведомства, в результате возникшей паники несколько детей получили травмы, все пострадавшие госпитализированы. Ученик доставлен в отдел полиции для допроса.

Ход доследственной проверки, проводимой следственными органами, взят прокуратурой на контроль. На месте происшествия находится прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев.