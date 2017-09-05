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Клинцевич: причины стрельбы в подмосковной школе нужно искать на бытовом уровне

Происшествия
5 сентября, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 5 сентября./ТАСС

По мнению сенатора, после инцидента с нападением подростка на одноклассников и учителя в Ивантеевке ужесточать законодательство не потребуется

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МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Причины стрельбы подростка в одной из школ подмосковной Ивантеевки нужно искать на бытовом уровне. Об этом во вторник заявил журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

ТАСС/Ruptly

"Из стрельбы в школе подмосковной Ивантеевки все-таки вывод сделать нужно и, прежде всего, на бытовом уровне. Каждый из нас находится не в безвоздушном пространстве. Тот же подросток решился на этот страшный шаг не сразу и не вдруг - он готовился к нему, по крайней мере, морально, психологически. Уже подтверждено, что это видели окружающие, видели, но отмахивались, полагая, что сие не их дело. Должны, обязаны были видеть и родители", - сказал сенатор. По его словам, просто нужно быть внимательнее друг к другу.

При этом Клинцевич полагает, что происшествие не должно повлечь какие-то кардинальные изменения в законодательстве. "Не думаю, что из этого трагического случая нужно делать какие-то кардинальные выводы на уровне Федерального Собрания: совершенствовать законодательство, расширять полномочия правоохранительных органов и тому подобное. Подобные меры результата не дадут", - цитирует сенатора его пресс-служба.

По мнению политика, прежде всего надо понять причины случившегося. "Мы живем в мире информации, и тем или иным образом ее дозировать для детей и подростков, отделяя нужную и полезную от нежелательной, практически невозможно. Поэтому любое развитое общество не гарантировано от такого рода эксцессов и число их может только возрастать. Россия еще находится в этом плане в более благоприятной ситуации, чем западные страны, но боюсь, что это ненадолго", - сказал сенатор.

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