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Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе

Происшествия
5 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

По словам ученицы восьмого класса школы №1 Ивантеевки, во время эвакуации она почувствовала запах гари

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Учащиеся школы в подмосковной Ивантеевке, где ученик девятого класса во время урока напал на учительницу и устроил стрельбу из пневматического оружия, во время инцидента услышали три громких взрыва, после чего здание заполонил запах гари, а испуганных учеников стали эвакуировать из школы, не дав забрать вещи, сообщила во вторник ТАСС ученица восьмого класса.

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"Мы сидели на четвертом этаже, раздались почти подряд три каких-то громких взрыва. Потом буквально через минуту к нам в класс врывается сотрудник МВД и говорит: "Все быстро выходим". Нас вывели фактически первыми, и мы, когда спускались по лестнице, чувствовали запах чего-то горелого. Кто-то плакал, кто-то кричал", - сказала девочка.

Во дворе школы к тому времени уже дежурили скорая помощь и пожарные. Учеников отвели на школьный стадион, чтобы не мешать работе оперативных служб. "Двух девочек и одного мальчика увозили на скорой. Мы все стояли в одной толпе, не понимали, что происходит", - добавила она.

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