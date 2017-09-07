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Суд отложил на 11 сентября продолжение допроса свидетелей обвинения по делу Улюкаева

Происшествия
7 сентября, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Ранее в Замоскворецком суде Москвы были допрошены свидетели со стороны обвинения

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг отложил на 11 сентября продолжение допроса свидетелей обвинения по делу обвиняемого в получении взятки бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 11 сентября в 10:00 мск", - завершила заседание судья.

Ранее в Замоскворецком суде Москвы были допрошены свидетели со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко. Также была допрошена сотрудница министерства Юлия Москвина, а также оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева. Гособвинитель зачитал суду заявление бывшего главы Службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

На задании в четверг суд допросил водителя Улюкаева Илью Макарова, который рассказал об обстоятельствах получения Улюкаевым сумки с деньгами, и начальника управления имущественных отношений Росимущества Евгения Столярова.

Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.

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