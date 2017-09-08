Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров считает, что никакого притеснения культуры в ситуации вокруг Серебренникова нет

Происшествия
8 сентября, 15:46 дата обновления: 8 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что в Париже обеспокоены ситуацией вокруг режиссера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Получение режиссером Кириллом Серебренниковым государственных средств на реализацию проектов свидетельствует, что ни о каком притеснении культуры со стороны государства в данном случае говорить нельзя, с расходованием же этих денег разбираются соответствующие органы. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос представителя французской прессы во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

"Мне эту тему, собственно говоря, нет нужды комментировать, на эту тему высказывался президент буквально пару дней назад, вы можете прочесть стенограмму его выступления, - сказал он. - Тот факт, что господин Серебренников получал государственные деньги для того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает".

"Возникли вопросы о том, как эти деньги были израсходованы. И это уже не моя компетенция, это компетенция тех, кто должен за этим следить в соответствии с законами нашей страны. И это все, что происходит".

На пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в Париже обеспокоены ситуацией вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, и высказал мнение, что в его деле может иметь место ограничение прав на свободу творчества.

"Нас беспокоит ситуация, связанная с данным режиссером, который сделал важный вклад в развитие культурного взаимодействия между нашими странами, - сказал глава французского внешнеполитического ведомства. - Поэтому его домашний арест, о котором было объявлено в прошлый понедельник, нас беспокоит, волнует и мы об этом говорим публично, потому что мы считаем, что речь идет о попирательстве некоторых свобод, свобод артистического творчества, и поэтому об этом говорим открыто".

Смотрите также

Песков: проекты Серебренникова были профинансированы на 1 млрд руб. за пять лет

Путин: вопросы к Сереберенникову связаны с расходами бюджета, а не с творчеством

Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной
5
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
6
ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах
7
МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири
Темы дня
Новости партнеров
Реклама