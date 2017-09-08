Лавров считает, что никакого притеснения культуры в ситуации вокруг Серебренникова нет

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Получение режиссером Кириллом Серебренниковым государственных средств на реализацию проектов свидетельствует, что ни о каком притеснении культуры со стороны государства в данном случае говорить нельзя, с расходованием же этих денег разбираются соответствующие органы. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос представителя французской прессы во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Мне эту тему, собственно говоря, нет нужды комментировать, на эту тему высказывался президент буквально пару дней назад, вы можете прочесть стенограмму его выступления, - сказал он. - Тот факт, что господин Серебренников получал государственные деньги для того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает".
"Возникли вопросы о том, как эти деньги были израсходованы. И это уже не моя компетенция, это компетенция тех, кто должен за этим следить в соответствии с законами нашей страны. И это все, что происходит".
На пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в Париже обеспокоены ситуацией вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, и высказал мнение, что в его деле может иметь место ограничение прав на свободу творчества.
"Нас беспокоит ситуация, связанная с данным режиссером, который сделал важный вклад в развитие культурного взаимодействия между нашими странами, - сказал глава французского внешнеполитического ведомства. - Поэтому его домашний арест, о котором было объявлено в прошлый понедельник, нас беспокоит, волнует и мы об этом говорим публично, потому что мы считаем, что речь идет о попирательстве некоторых свобод, свобод артистического творчества, и поэтому об этом говорим открыто".