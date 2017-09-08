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СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior

Происшествия
8 сентября, 23:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

Состояние раненой при взрыве в центре украинской столицы оценивается как тяжелое

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Пострадавшая при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева - модель, которая была лицом марки Dior. Об этом сообщила телеканалу "Украина" подруга пострадавшей.

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"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior", - отметила она, не уточнив фамилию пострадавшей.

В пятницу вечером в центре Киева во время движения взорвался автомобиль, в результате чего водитель погиб, а пассажиры - женщина и ребенок - были доставлены в больницу. Состояние женщины оценивается как тяжелое. У нее серьезные травмы конечностей и ожоги, ее оперируют. Состояние ребенка стабильное, его жизни ничто не угрожает.

Погибшим оказался гражданин Грузии Тимур Махаури, который, по словам спикера МВД Украины Артема Шевченко, был известен в криминальных кругах.

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