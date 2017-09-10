Кузнецова: ЧП в Ивантеевке произошло из-за нежелания педагогов прислушаться к детям

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что события в Ивантеевке произошли из-за недосмотра педагогов и родителей, которые не прислушались ни к самому ребенку, ни к его одноклассникам. Такое мнение она высказала в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

"Ребенок сам буквально ходил за каждым и говорил: "Посмотрите!". Он буквально подходил к каждому и ждал, чтобы его остановили. У меня такое ощущение, когда разбираешь это дело. Ни руководство школы, ни учитель, ни родители вовремя не очнулись. Самыми активными [участниками] этого процесса были, скорее всего, одноклассники, которые всех дергали, говорили: "Слушайте, что-то может произойти", - сказала Кузнецова.

По ее словам, подобных инцидентов можно избежать, если прислушиваться к детям.

Кузнецова также отметила, что не считает необходимым введение новых норм после инцидента в Ивантеевке. "Не нужно новых норм. И у меня тоже дети, они тоже растут в школе. Я знаю, что есть эти меры для галочки. К сожалению, порой бывает так, когда после ярких событий начинаются массовые мероприятия и количеством участников в них мы закрываем большие отчеты и в том числе себе глаза на саму ситуацию", - пояснила она.

5 сентября, 15-летний ученик девятого класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По словам источника, подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница, дети выпрыгнули из окна второго этажа, на котором находился класс, пытаясь спастись. Нападавший был задержан полицией, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.