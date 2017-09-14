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Активисты движения SERB просят суд запретить Навальному проводить предвыборную агитацию

Происшествия
14 сентября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Игорь Брумель и Игорь Бекетов заявили, что оппозиционер начал агитацию раньше установленного срока, нарушая нормы действующего законодательства

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Руководители политической группы SERB, бывший муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель и Игорь Бекетов, подали в Люблинский суд Москвы очередной гражданский иск, в котором просят запретить оппозиционеру Алексею Навальному проводить предвыборную агитацию на выборах президента, отмечается в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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"Просим признать факт нарушения Навальным избирательных прав Брумеля и Бекетова путем проведения незаконной преждевременной предвыборной агитации, а также запретить оппозиционеру и иным третьим лицам проводить преждевременную агитацию о выдвижении кандидатом в президенты на выборах в 2018 году", - говорится в документе.

"Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года. Следовательно, избирательная кампания может начаться в период с 7 по 17 декабря 2017 года", - сказал ТАСС Брумель. "Однако еще в начале 2017 года ответчик, в нарушение всех действующих норм российского законодательства, объявил о том, что, претендуя на пост президента России, он начал предвыборную президентскую кампанию. В частности, оппозиционер сделал официальное объявление об этом через СМИ, открыл свои предвыборные штабы во многих регионах страны, пытается незаконно устанавливать агитационные кубы и проводить пикеты в целях информирования граждан о намерении ответчика выдвигаться в президенты", - отметил он.

Как уточнил экс-депутат, иск принят районным судом к производству.

В четверг Люблинский суд в ходе досудебной подготовки по искам Бекетова и Брумеля к Навальному о компенсации морального вреда за срыв празднования Дня России на сумму 2,9 млн рублей назначил их рассмотрение на 3 и 5 октября соответственно. Поводом для этих исков стали события 12 июня на Тверской площади в Москве. Несанкционированный митинг перерос в массовые беспорядки и завершился задержаниями сторонников Навального.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как отмечается в иске, из-за этого он "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

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