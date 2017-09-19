Сенатор от Флориды призвал авиакомпании США снизить цены на билеты из-за урагана "Мария"

ТАСС, 19 сентября. Сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон призвал крупнейшие авиакомпании США снизить цены на перелеты для людей, покидающих регионы, которым угрожает ураган "Мария". Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление сенатора.

"Я прошу авиакомпании начать процесс введения специальных тарифов на авиаперелеты", - приводит агентство слова сенатора. Нельсон добавил, что эвакуация из небезопасных регионов не должна откладываться из-за слишком высокой стоимости авиабилетов.

Раннее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в понедельник дал распоряжение оказать федеральную помощь Виргинским островам в связи с наступлением урагана "Мария".

Национальный центр по наблюдению за ураганами отметил, что "Мария", бушующая в Атлантике, достигла четвертой категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона.