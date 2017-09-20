В Мехико в результате обрушения школы при землетрясении погибли не менее 20 детей

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ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере 22 человека, в том числе 20 детей, погибли во вторник в результате обрушения школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщил президент республики Энрике Пенья Ньето.
"Уже были найдены 22 тела, из них двое взрослые. 30 детей считаются пропавшими", - сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал Bloomberg El Financiero.
По данным главы государства, на месте продолжают работать более 500 военных, 200 сотрудников гражданской обороны, а также многочисленные волонтеры.
Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения, в том числе 49 в столице.