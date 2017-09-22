Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Младенец скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего в аэропорту Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
"Самолет, летевший из Анадыря в Москву, экстренно сел в Салехарде из-за того, что новорожденному ребенку стало плохо. В аэропорт была вызвана карета скорой помощи, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось", - сообщила собеседница агентства.
Также в пресс-службе пояснили, что ребенку, по предварительным данным, было семь дней.
По данным ГУ МЧС по региону, сейчас с родственниками младенца работают психологи МЧС.
По факту гибели ребенка следователи уральского СУ СК РФ на транспорте начали проверку.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти младенца в аэропорту города Салехарда. По предварительным данным, 22 сентября 2017 года в вечернее время в аэропорту города Салехарда совершило вынужденную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Анадырь - Москва, на борту которого стало плохо со здоровьем новорожденному ребенку. После многочисленных реанимационных мероприятий, проводимых бригадой медиков в аэропорту города Салехарда, ребенок скончался", - отметили в ведомстве.