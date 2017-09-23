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Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании здания в селе на Урале

Происшествия
23 сентября, 15:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, сентября. /ТАСС

Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Свердловские полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании одного из зданий в селе Светлом на Урале. Об этом в субботу сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы", - приводит слова Горелых пресс-служба.

По его данным, сообщение о минировании одного из зданий в селе Светлом поступило 22 сентября в 00:10 по местному времени.

"На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции, каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружили. Подразделением дознания ОМВД по городу Сухой Лог возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - добавил он.

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