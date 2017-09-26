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Нижегородская епархия окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии на Кубани

Происшествия
26 сентября, 8:49 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, сентября. /ТАСС

В епархии также отметили, что в ближайшее время представитель от Нижегородской митрополии выедет в Краснодарский край

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Нижегородская епархия готова оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии, которая произошла в ночь на вторник на трассе "Дон". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

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"Да, сейчас решается вопрос, какая помощь будет оказана, все паломники, все участники этой поездки были застрахованы, безусловно, мы никого не бросим, и помощь будет оказана в полном объеме", - рассказали в пресс-службе. В епархии отметили, что в ближайшее время представитель от Нижегородской митрополии выедет в Краснодарский край. Сейчас решается вопрос, какая помощь будет оказана пострадавшим и семьям погибших.

Как уточнили в пресс-службе, автобус, попавший в ДТП на трассе "Дон", принадлежал паломническому центру Нижегородской епархии.

"Да, это были паломники из Нижнего Новгорода, нижегородцы, они отправились в паломничество от паломнического центра Нижегородской епархии, это был автобус, который принадлежал паломническому центру Нижегородской епархии. <…> Конечно, все было оформлено, как это предусмотрено законодательством <...>, автобус был оборудован всеми необходимыми средствами - и топограф, и ГЛОНАСС, вcе было", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в районе поселка Молькино. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород. По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем. На месте продолжают работать сотрудники полиции, движение на трассе полностью восстановлено.

Как указано на сайте паломнического центра Нижегородской епархии, с 16 по 27 сентября был организован паломнический тур в Абхазию. Переезд в одну сторону составляет 1,9 тыс. километров и занимает примерно 33 часа в пути. Маршрут тура: город Сухум - село Коман - Новый Афон - Гагры - Пицунда - Лыхны - Адлер - Сочи. По данным, указанным на сайте, на вечер 25 сентября было запланировано отправление в Нижний Новгород из Сочи.

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