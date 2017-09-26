В Иркутске задержан сторонник ИГ, находившийся в международном розыске

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали в Иркутске сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), находившегося в розыске по линии Интерпола. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий в Иркутске задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", находившийся в международном розыске по линии Интерпола", - сообщила она.

По словам Волк, задержанный - 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. "Он успел устроиться рабочим в одну из строительных организаций в Октябрьском районе Иркутска, где его обнаружили правоохранители. Он уже арестован", - отметила представитель МВД.

Инициатор розыска уведомлен о задержании. "Сейчас проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение", - добавила Волк.