Пострадавшие: попавший в ДТП на Кубани автобус останавливали в пути из-за поломки

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Автобусом, попавшим в ДТП на Кубани, управляли опытные водители, которые до этого не раз возили паломников от Нижегородской епархии. Однако в поездке они однажды останавливали автобус из-за поломки. Об этом рассказали пострадавшие, госпитализированные в больницу города Горячий Ключ.

"Мы ехали домой, радостные. Отдохнули хорошо в Сухуме. Водители Сергей и Михаил - очень опытные, мы не раз с ними ездили...", - рассказала одна из пассажирок.

Момент аварии она не помнит.

"Я себя помню уже на улице: вокруг битое стекло, и я босиком, мне принесли сиденье, чтобы я на него встала. Как выбралась, не понимаю, может быть, меня вынесли оттуда. Мужа нашла (муж жив, также попал в больницу - прим ТАСС)", - сказала она.

Другая пассажирка, сидевшая, по ее словам, слева, за водителем, отмечает, что в пути автобус делал остановку. Но момент аварии она не помнит, так как во время ДТП спала.

"Проснулась от ужаса - крик, шум. Я лежала в середине, ближе к началу [салона]. Мне помогали выйти, потому что в какой-то момент потеряла сознание, у меня пальцы на ноге сломаны. Ремни безопасности были, но в нашей ситуации хорошо, что мы не пристегивались: все сиденья снесены были, и мы бы там с ними оказались в одной куче", - сказала она.

Пассажир по имени Алексей вспоминает, что водитель автобуса не выглядел уставшим и вел транспорт уверенно.

"Водитель вел автобус очень аккуратно, весь серпантин проходил очень хорошо. [Во время остановки] ремонтировали задние колеса, что-то в ходовой, был домкрат, один водитель под автобусом", - сказал он.

Сиденья "гармошкой"

"Я очнулся, когда полетел, думал, мы в горах. Но автобус просто остановился, и все сидения собрались гармошкой - от второго до последнего вырвало и вынесло вперед... Удалось выбить стекло, и через окно передавали людей, которые не могли сами двигаться", - вспоминает Алексей.

ТАСС/МЧС России

Сейчас в больнице Горячего Ключа находится восемь из 20 пострадавших. Их состояние оценивается как средней и легкой тяжести. По данным Минздрава Краснодарского края, 10 пострадавших, доставленных в краевую больницу и больницу скорой помощи, находятся в тяжелом состоянии.​