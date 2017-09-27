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Источник: следствие допросило ряд сотрудников "Гоголь-центра" по делу Серебренникова

Происшествия
27 сентября, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Собеседник агентства также отметил, что следствие намерено вызвать всех, чьи показания могут иметь значение для расследования уголовного дела

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следствие допросило ряд сотрудников и актеров "Гоголь-центра" по делу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта "Платформа". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящий момент часть сотрудников театра допрошена и дала показания", - сказал источник, отметив, что всем, кого следствие считает необходимым допросить, высланы повестки. "Следствие намерено вызвать всех, чьи показания могут иметь значение для расследования уголовного дела", - пояснил собеседник агентства.

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