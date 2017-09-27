Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН по делу замглавы ведомства Коршунова

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Алексея Данилова по делу замглавы этого ведомства Олега Коршунова о хищении. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Данилова меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября", - сказала она. Данилов обвиняется в пособничестве в хищении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").
14 сентября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 ноября. Его защита обжаловала арест.
Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину Коршунов не признал.