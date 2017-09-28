Глава Генштаба ВСУ отверг обвинения секретаря СНБО в связи с пожаром в Калиновке

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что никому не удастся переложить на него всю вину за ситуацию в Калиновке Винницкой области, где произошел крупный пожар на складах боеприпасов. Об этом он написал в четверг в Facebook.

"Для тех, кто еще не понял, - обвинить меня, моих подчиненных в бездеятельности не получится. Назначить крайних не выйдет. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе", - написал он.

Муженко заявил, что на фоне ЧП появились те, кто стремится расшатать боеготовность и целостность вооруженных сил, "убедить общество в том, что командование не способно адекватно реагировать на угрозы, посеять сомнение в способности армии защитить народ". Однако, по мнению главы Генштаба, те, кто обвиняют его в бездействии, хотят "на этом фоне реализовать свои политические амбиции".

О том, что за случившееся на военных складах должен ответить начальник Генштаба ВСУ, ранее заявили ряд экспертов и должностных лиц, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и главный военный прокурор Анатолий Матиос.