Агутин и Варум возобновили концерт в Екатеринбурге, прерванный звонком о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум продолжили концерт в театре "Космос" в Екатеринбурге, прерванный эвакуацией из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила в пятницу ТАСС концертный директор гастролей Татьяна Ларина.

Ранее в пятницу она рассказала ТАСС, зрителей концерта и артистов эвакуировали из-за сообщения о минировании.

"Артистов и зрителей запустили в зал. Концерт продолжается", - сказала Ларина.

Как сообщил ранее в пятницу ТАСС руководитель пресс- службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.