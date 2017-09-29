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Агутин и Варум возобновили концерт в Екатеринбурге, прерванный звонком о минировании

Происшествия
29 сентября, 21:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Ранее зрителей концерта и артистов эвакуировали из-за сообщения о минировании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум продолжили концерт в театре "Космос" в Екатеринбурге, прерванный эвакуацией из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила в пятницу ТАСС концертный директор гастролей Татьяна Ларина.

Ранее в пятницу она рассказала ТАСС, зрителей концерта и артистов эвакуировали из-за сообщения о минировании.

"Артистов и зрителей запустили в зал. Концерт продолжается", - сказала Ларина.

Как сообщил ранее в пятницу ТАСС руководитель пресс- службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.

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