Агутин и Варум возобновили концерт в Екатеринбурге, прерванный звонком о минировании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум продолжили концерт в театре "Космос" в Екатеринбурге, прерванный эвакуацией из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила в пятницу ТАСС концертный директор гастролей Татьяна Ларина.
Ранее в пятницу она рассказала ТАСС, зрителей концерта и артистов эвакуировали из-за сообщения о минировании.
"Артистов и зрителей запустили в зал. Концерт продолжается", - сказала Ларина.
Как сообщил ранее в пятницу ТАСС руководитель пресс- службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.