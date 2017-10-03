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Прокуратура считает слишком мягким приговор соучастнику убийства полицейского Нурбагандова

Происшествия
3 октября, 21:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, октября. /ТАСС

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Артура Бекболатова к 24 годам лишения свободы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана обжалует приговор Артуру Бекболатову - одному из соучастников убийства дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, поскольку считает его чрезмерно мягким, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Бекболатова к 24 годам лишения свободы. Он был признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании, создании банды, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, в том числе общеопасным способом, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.

"По результатам изучения приговора он будет обжалован прокуратурой республики в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания", - говорится в сообщении.

Адвокат обвиняемого Артур Абасов после вынесения приговора заявил, что защита считает его слишком строгим, решение об обжаловании будет принято позже.

По версии следствия, Бекболатов вступил в незаконное вооруженное формирование, а затем в ОПГ под руководством Магомеда Халимбекова. Как ранее сообщал ТАСС, четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала в Дагестане, захватили группу отдыхающих. Они застрелили Абдурашида Нурбагандова, который заступился за младшего брата Арсена, когда его боевик пнул ногой. Обнаружив у другого отдыхающего - Магомеда Нурбагандова - удостоверение сотрудника МВД, застрелили и его.

Подвиг полицейского

Перед смертью Магомед Нурбагандов в ответ на приказ преступников на камеру обратиться к коллегам с просьбой покинуть правоохранительные органы выкрикнул: "Работайте, братья!"

Двое боевиков, причастных к этим убийствам, были ликвидированы в ходе спецопераций 7 сентября 2016 года в Махачкале и Избербаше. Двоих других боевиков силовики задержали 9 сентября 2016 года в Избербаше. 25 июля 2017 года Следственный комитет России сообщил о передаче в суд дела двух участников банды в Дагестане, Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова, причастной к убийству сотрудника Росгвардии Нурбагандова. Верховный суд Дагестана в августе приговорил Джамалутдинова к 17 годам колонии строгого режима.

Указом президента РФ лейтенант полиции посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

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