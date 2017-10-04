Главный свидетель обвинения рассказал, как давал взятку для Никиты Белых

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший совладелец "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) Альберт Ларицкий в среду рассказал Пресненскому суду Москвы, как передавал взятку для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых за покровительство в получении участков леса под вырубку, передает коррепондент ТАСС из зала суда.

Ларицкий - бывший член совета директоров "Нововятского лыжного комбината". Он обвиняется в махинациях с взятым у Сбербанка кредитом и находится под стражей.

Свидетель рассказал, что в 2009 году предприятию требовались лесные ресурсы. В 2010 году владельцы предприятия обратились к вице-губернатору Сергею Щерчкову, который обещал помочь с получением лесных участков под вырубку. "При этом он намекнул, чтобы мы не забыли отблагодарить губернатора. Я понял эту фразу как российскую национальную традицию - пожелание губернатора Белых получить деньги", - рассказал Ларицкий.

В 2012 году НЛК получил в аренду лесные участки. "После чего я взял у себя в сейфе €200 тысяч, это была произвольная сумма возможной прибыли, которую мы могли получить. Я привез эти деньги из Швейцарии, где жил, в Киров, передал директору НЛК, который отдал деньги вице-губернатору Щерчкову", - сообщил суду Ларицкий, уточнив, что после передачи денег "отношения с правительством области улучшились".

Согласно его показаниям, в 2009 году Белых лично не требовал взятку, а просьба о "благодарности губернатору" исходила от Щерчкова. Сумму предполагаемой взятки Ларицкий определил "приблизительно, исходя из возможностей".

Дело Белых

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

По версии следствия, Белых получал деньги в мае 2012 года, а также с 2014 года по июнь 2016 года. По данным следствия, первую взятку в размере €200 тыс. Белых получил через посредников от Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес".

В 2013 году собственником этих компаний стал Юрий Судгаймер. Ему в ходе внутренних проверок стало известно, что компании не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, что грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области, что сделало бы невозможным ведение предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что Белых обещал Судгаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты, а фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность. За это в течение 2014-2016 годов двумя частями Белых получил от предпринимателя через посредника взятку на общую сумму €400 тыс., а задержан был с поличным в одном из ресторанов на Новом Арбате в Москве при получении очередной части взятки в €200 тыс.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.