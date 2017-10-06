Среди погибших в ДТП под Владимиром есть гражданин Казахстана

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АСТАНА, 6 октября. Погибший водитель автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области, является гражданином Казахстана. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.
"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - проинформировал он.
В районе станции Покров Владимирской области в пятницу пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек.