В Новом Орлеане вводится комендантский час в связи с приближением шторма "Нэйт"

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НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Комендантский час вводится в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) в связи с приближением тропического шторма "Нэйт". Об этом объявил в пятницу мэр Митч Ландре.
"Я ввожу обязательный к исполнению комендантский час, который начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье", - написал градоначальник в своем Twitter.
"Жителям следует сделать запасы самого необходимого и быть готовыми при необходимости переместить частные средства передвижения на возвышенное место. Если у вас есть особые нужды, или если вы престарелые люди, просьба зарегистрироваться, позвонив на номер телефона 311", - добавил мэр. Он настоятельно рекомендовал убрать с частных участков мусор и посторонние предметы, которые могут стать опасными для жизни в условиях урагана.
Как сообщалось ранее, в штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим ЧС.
Согласно данным Национальной метеорологической службы США, шторм набирает силу. Его эпицентр находился в 125 км от штата Кинтана-Роо, при этом скорость ветра в его пределах достигала 26 м/с с порывами до 30 м/с.