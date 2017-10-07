Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новом Орлеане вводится комендантский час в связи с приближением шторма "Нэйт"

Происшествия
7 октября, 5:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, октября. /ТАСС

Ранее в нескольких штатах из-за непогоды был введен режим ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Комендантский час вводится в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) в связи с приближением тропического шторма "Нэйт". Об этом объявил в пятницу мэр Митч Ландре.

Смотрите также

Тропический шторм "Нэйт" набрал силу на пути к побережью Мексики

В курортном штате Мексики повышен уровень угрозы в связи с приближением шторма "Нэйт"

СМИ: во Флориде, Алабаме и Луизиане введен режим ЧП в связи с приближением шторма "Нэйт"

Более 20 человек стали жертвами тропического шторма "Нэйт" в Никарагуа и Коста-Рике

"Я ввожу обязательный к исполнению комендантский час, который начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье", - написал градоначальник в своем Twitter.

"Жителям следует сделать запасы самого необходимого и быть готовыми при необходимости переместить частные средства передвижения на возвышенное место. Если у вас есть особые нужды, или если вы престарелые люди, просьба зарегистрироваться, позвонив на номер телефона 311", - добавил мэр. Он настоятельно рекомендовал убрать с частных участков мусор и посторонние предметы, которые могут стать опасными для жизни в условиях урагана.

Как сообщалось ранее, в штатах Флорида, Алабама и Луизиана введен режим ЧС.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, шторм набирает силу. Его эпицентр находился в 125 км от штата Кинтана-Роо, при этом скорость ветра в его пределах достигала 26 м/с с порывами до 30 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Владимиру Путину исполняется 65 лет
3
Глава МИД Саудовской Аравии считает, что санкции против РФ скоро могут снять
4
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию
5
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
6
Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама