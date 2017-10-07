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Экспертиза останков шведской журналистки противоречит версии несчастного случая

Происшествия
7 октября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Специалисты изучили останки Ким Валл и не смогли установить точную причину ее смерти

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экспертиза останков шведской журналистки Ким Валл, обнаруженных у побережья Дании, не выявила причину ее смерти, однако косвенно подтверждает версию о том, что ее убил известный датский изобретатель Петер Мадсен. Об этом в субботу утром сообщил на специально созванной пресс-конференции замначальника полицейского управления Копенгагена Енс Мёллер Енсен.

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Датские военные водолазы в пятницу нашли на морском дне голову и ноги женщины. По словам Енсена, данные проведенной в тот же день экспертизы противоречат той версии событий, которой придерживается обвиняемый. Как утверждал Мадсен, отрицающий свою виновность, Валл погибла на борту построенной им подводной лодки в результате несчастного случая, получив удар по голове металлической дверью входного люка.

"Повреждений черепа или иных признаков тупой травмы головы выявлено не было. Причину смерти на основе полученных данных установить не удалось", - отметил Енсен.

Ранее Мадсен заявил суду, что сбросил тело журналистки за борт, "предав морскому погребению", но не расчленял его и не пытался сделать так, чтобы его не удалось обнаружить. При этом части тела Валл были обнаружены на дне в двух сумках, в которых также находились тяжелые металлические предметы. Туловище женщины нашли еще в конце августа - к нему был прикреплен пояс для инструментов и обрезок трубы. Руки журналистки пока так и не были найдены.

Полиция ведет расследования по делу о смерти Валл. Первоначально Мадсену было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, которое затем переквалифицировали на предумышленное убийство. Назначена психиатрическая экспертиза обвиняемого.

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