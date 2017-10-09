Водитель попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса работал без лицензии

ЧИТА, 9 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Автобус, попавший 7 октября в крупное ДТП на трассе "Амур" в Забайкалье, был не рейсовым, а заказным. Его водитель осуществлял перевозку по договору фрахтования с пассажирами, но без лицензии и маршрутного свидетельства. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра территориального развития края Константин Суздальницкий.

Ранее сообщалось, что 7 октября на трассе в Забайкалье столкнулись грузовик Hino и рейсовый автобус ПАЗ. В автобусе в момент аварии находились 25 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Водитель грузовика погиб, 24 пассажира автобуса доставлены в больницы Читы и Шилки. Среди пострадавших - участники детской команды по легкой атлетике, которые возвращались с соревнований.

"Перевозка осуществлялась по заказу. Это тот случай, когда либо по объявлению, либо прямо на вокзале люди подходят к автобусу и заключают договор фрахтования. Договор был заключен от Читы до Нерчинска", - сказал Суздальницкий.

Он отметил, что заказные перевозки не регулируются действующим законодательством. "Это даже нелицензионный вид перевозок. Нам такие перевозки приносят огромное количество проблем", - добавил заместитель министра.

По его словам, в 2014 году власти Забайкальского края подавали в Госдуму законопроект о лицензировании заказных перевозок. Однако эта инициатива была отклонена, так как правительство РФ тогда внесло аналогичный законопроект. "Надеемся, в какое-то адекватное время он будет принят", - сказал Суздальницкий.

Связь с другим резонансным ДТП

Ранее региональные СМИ сообщили, что попавший в ДТП автобус мог принадлежать родственникам предпринимателя, который погиб в июне за рулем автобуса, перевозившего паломников и слетевшего с обрыва в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Жертвами той аварии стали 14 человек, десятки получили травмы. Но дочь погибшего водителя опровергла это заявление.

Однако источник, знакомый с ситуацией, подтвердил ТАСС, что автобус после смерти прежнего владельца мог быть перерегистрирован на кого-то из его родственников. В министерстве территориального развития края эти данные не подтвердили и не опровергли.

"По предварительной информации, которая проверяется компетентными органами, это транспортное средство принадлежало индивидуальному предпринимателю Зиновьеву (фамилия водителя, погибшего в автобусе с паломниками - прим. ТАСС), - сказал Суздальницкий. - Однако Зиновьев - фамилия распространенная, и я сейчас не готов сказать, родственники это того Зиновьева или нет".

Заместитель министра также пояснил ТАСС, что регулярных автобусных перевозок из Читы в Нерчинск нет с июня из-за "смерти предпринимателя, который выиграл эти маршруты". "Мы провели новый конкурс, выявили победителя, но не можем до сих пор узаконить наши отношения, потому что другие участники конкурса обратились в ФАС", - добавил он.