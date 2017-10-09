Экс-полицейского в Хабаровске подозревают в бездействии при драке, где погиб пауэрлифтер

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Хабаровска, который был свидетелем драки между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и спортсменом-пауэрлифтером Андреем Драчевым, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.

20 августа в центре Хабаровска в ходе драки с Аллахверановым Драчев был убит. Следователи установили, что в момент совершения убийства на месте находился и являлся очевидцем преступления сотрудник полиции, он уволен из органов внутренних дел. СК квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений, 19 сентября он явился с повинной и был помещен в хабаровское СИЗО № 1 на два месяца. Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг, был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу.

"В отношении 27-летнего бывшего полицейского патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностями полномочиями"). Его бездействие объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых он, как должностное лицо, был наделен должностными полномочиями", - сказал Гудков.

По версии следствия, полицейский, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, бездействовал из ложно понятого чувства товарищества с обвиняемым в убийстве Аллахверановым. Он не осуществил задержание последнего и не сообщил о происшествии в ближайший территориальный орган полиции. По прибытию на место драки наряда Росгвардии в тот момент, когда потерпевший был еще жив и имелась реальная возможность по пресечению и предотвращению его убийства, сотрудник полиции стал убеждать их не предпринимать каких-либо мер реагирования к Аллахверанову.