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Росгвардия не нашла нарушений в действиях сотрудников в ситуации с гибелью пауэрлифтера

Происшествия
22 сентября, 12:01 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, сентября. /ТАСС

Сейчас идет служебная проверка и техэкспертиза на предмет сообщения полиции по рации о драке в центре города

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ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в ситуации с конфликтом между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом Анаром Аллахверановым, в результате которого спортсмен погиб, закон не нарушали. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель командующего Восточным округом Росгвардии, полковник полиции Владимир Ницук.

"Сотрудники Росгвардии, которые дважды пресекали конфликт между спортсменом Андреем Драчевым и бойцом Анаром Аллахверановым, ничем не нарушили закон", - сказал Ницук.

По его словам, сейчас идет служебная проверка и техэкспертиза на предмет сообщения полиции по рации о драке в центре города.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, 20 августа бойцов Росгвардии вызвали к торговому центру, где на их глазах между двумя мужчинами произошла драка. В СК считают, что сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленников и не доставили их в отдел полиции для разбирательств, уехав с места происшествия.

По данным СК, после их отъезда произошла вторая драка, в результате которой один из мужчин - Анар Аллахверанов - нанес несколько ударов потерпевшему Андрею Драчеву, от которых тот скончался.

СК РФ квалифицировал действия подозреваемого как убийство из хулиганских побуждений. Суд 14 сентября заочно арестовал Аллахверанова, 19 сентября он явился с повинной и был помещен в СИЗО №1 Хабаровска.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в клубе "Мастер".

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