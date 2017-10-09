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Обвиняемый в хищении госсредств экс-замминистра культуры Пирумов получит реальный срок

Происшествия
9 октября, 17:40 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ему также будет также назначен штраф без дополнительного наказания в виде ограничения свободы, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда

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Григорий Пирумов после оглашения приговора в Дорогомиловском суде

Григорий Пирумов после оглашения приговора в Дорогомиловском суде

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорит к реальному сроку лишения свободы бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

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Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, Пирумову будет также назначен штраф без дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Дело рассматривалось судом в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты признали свою вину. В ходе предварительных слушаний Минкультуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

В ходе прений сторон гособвинение попросило для Пирумова 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Прокурор также просила лишить экс-чиновника госнаград. Остальным фигурантам дела прокурор Людмила Баландина просила назначить от 2 лет до 4,5 года условно, а также штрафы от 200 тыс. до 900 тыс. рублей.

Дело реставраторов

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к 5 годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено 4 года и 7 месяцев условного срока со штрафом в 800 тысяч рублей.

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Фигурантами дела о хищениях средств на реставрационные работы являются также экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию, а также завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно- Предтеченском монастыре, музее в Калуге, в Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и в крепости Фридриха Великого в Калининграде.

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