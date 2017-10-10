Экс-мэр Владивостока надеется на дополнительное расследование своего дела

СМИ: все автомобильные компании Японии использовали потенциально дефектные деталиЭкономика и бизнес 10 октября, 6:24
Андриевский покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"Спорт 10 октября, 6:01
Гол и передача Кучерова принесли "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 10 октября, 5:43
Студент университета Техаса убил полицейского и скрылсяПроисшествия 10 октября, 5:13
Шайба и голевой пас Зайцева помогли "Торонто" победить "Чикаго" в матче НХЛСпорт 10 октября, 4:51
В минобороны Японии заявили о готовности к неожиданным действиям со стороны КНДРМеждународная панорама 10 октября, 4:28
"Известия": россияне в тюрьмах США жалуются на информационную дискриминациюПроисшествия 10 октября, 3:48
Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и КитаяМеждународная панорама 10 октября, 3:36
Власти заявили об отсутствии второго стрелка во время бойни в Лас-ВегасеМеждународная панорама 10 октября, 2:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, арестованный летом 2016 года, завершил ознакомление с материалами уголовного дела и надеется на дополнительное расследование. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Шестого октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.
Пушкарев отмечает, что он с адвокатами готовится к любому варианту развития событий. "Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернемся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период", - написал он в соцсети.
По версии следствия, в 2009-2014 гг. мэр Владивостока Игорь Пушкарев организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" стройматериалов в большом объеме по завышенным ценам, причем "Востокцемент" возглавляли и контролировали близкие родственники Пушкарева. Муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" был нанесен крупный ущерб. Также, по данным следствия, в 2012-2014 гг. Пушкарев передал директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову не менее 15 млн рублей в качестве коммерческого подкупа, за что последний организовал в интересах Пушкарева и группы компаний "Востокцемент" приобретение у входящих в эту группу организаций стройматериалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.
Пушкарев арестован до 30 ноября 2017 года. По данным следствия, ущерб, нанесенный действиями экс-мэра, составляет 143 млн рублей. Фигурант дела отвергает предъявленные обвинения.