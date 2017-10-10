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Экс-мэр Владивостока надеется на дополнительное расследование своего дела

Происшествия
10 октября, 5:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Следователи оценили размер ущерба от действий Игоря Пушкарева в 143 млн рублей

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, арестованный летом 2016 года, завершил ознакомление с материалами уголовного дела и надеется на дополнительное расследование. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Шестого октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование", - говорится в сообщении.

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Пушкарев отмечает, что он с адвокатами готовится к любому варианту развития событий. "Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернемся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период", - написал он в соцсети.

По версии следствия, в 2009-2014 гг. мэр Владивостока Игорь Пушкарев организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" стройматериалов в большом объеме по завышенным ценам, причем "Востокцемент" возглавляли и контролировали близкие родственники Пушкарева. Муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" был нанесен крупный ущерб. Также, по данным следствия, в 2012-2014 гг. Пушкарев передал директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову не менее 15 млн рублей в качестве коммерческого подкупа, за что последний организовал в интересах Пушкарева и группы компаний "Востокцемент" приобретение у входящих в эту группу организаций стройматериалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.

Пушкарев арестован до 30 ноября 2017 года. По данным следствия, ущерб, нанесенный действиями экс-мэра, составляет 143 млн рублей. Фигурант дела отвергает предъявленные обвинения.

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