Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замминистра культуры назвал справедливым решение суда по "делу реставраторов"

Происшествия
10 октября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Говоря о том, возможно ли возвращение Григория Пирумова на работу в ведомство, Александр Журавский отметил, что это решать не ему

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский назвал справедливым вынесенный приговор по делу о хищениях в Минкультуры.

Смотрите также
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов во время слушания дела в Дорогомиловском суде

Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Досье

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник вынес приговор в отношении восьми обвиняемых по громкому делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, главным фигурантом которого был бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Учитывая, что в СИЗО фигурант дела уже провел год и шесть месяцев, он, как и другие обвиняемые, был освобожден в зале суда.

"Исхожу из того, что решение суда справедливо. А какие-то обсуждения в Министерстве культуры, я в них еще не участвую", - сказал Журавский на пресс-конференции в ТАСС.

Говоря о том, возможно ли возвращение Пирумова на работу в ведомство, замминистра отметил: "точно не мне решать".

О судебном разбирательстве

На скамье подсудимых вместе с Пирумовым также находились экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев, руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек, а также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Смотрите также

Пирумов сможет выехать за границу после вступления приговора в силу

Обвиняемый в хищении госсредств экс-замминистра культуры Пирумов получит реальный срок

Прокурор просит пять лет заключения для экс-замминистра культуры Пирумова

Все они обвинялись по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц". Суд установил, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию, а также завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, музее в Калуге, в Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и в крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Все фигуранты признали вину. Дело рассматривалось в суде в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. В ходе предварительных слушаний Минкультуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хищения в Минкульте Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Пирумов, Григорий Ульянович Журавский, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама