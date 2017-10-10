Замминистра культуры назвал справедливым решение суда по "делу реставраторов"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский назвал справедливым вынесенный приговор по делу о хищениях в Минкультуры.

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник вынес приговор в отношении восьми обвиняемых по громкому делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, главным фигурантом которого был бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Учитывая, что в СИЗО фигурант дела уже провел год и шесть месяцев, он, как и другие обвиняемые, был освобожден в зале суда.

"Исхожу из того, что решение суда справедливо. А какие-то обсуждения в Министерстве культуры, я в них еще не участвую", - сказал Журавский на пресс-конференции в ТАСС.

Говоря о том, возможно ли возвращение Пирумова на работу в ведомство, замминистра отметил: "точно не мне решать".

О судебном разбирательстве

На скамье подсудимых вместе с Пирумовым также находились экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев, руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек, а также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Все они обвинялись по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц". Суд установил, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию, а также завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, музее в Калуге, в Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и в крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Все фигуранты признали вину. Дело рассматривалось в суде в особом порядке, то есть без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. В ходе предварительных слушаний Минкультуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.