СМИ: США могут не допустить Японию к расследованию инцидента с американским вертолетом

Строители подготовили автодорожную арку к подъему на опоры Крымского мостаВ стране 12 октября, 9:15
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"Армия и ОПК 12 октября, 9:01
СМИ: у карликовой планеты Хаумеа обнаружили газопылевые кольцаКосмос 12 октября, 8:50
Хоккеисты "Калгари" победили "Лос-Анджелес" в дебютном матче Ягра за клубСпорт 12 октября, 8:38
SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник с помощью ракеты Falcon 9Космос 12 октября, 8:09
Гол и передача Якупова помогли "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛСпорт 12 октября, 7:44
Глава Тувы поручил министерствам и ведомствам проверить готовность к зимнему периодуОбщество 12 октября, 7:33
ABC: число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23Происшествия 12 октября, 7:13
Екатеринбургский театр оперы и балета отмечает свое 105-летиеНовости Урала 12 октября, 7:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Американское военное командование может не допустить японские власти к расследованию причин инцидента с вертолетом США CH-53, который разбился в среду на южном острове Окинава. Как сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, Соединенные Штаты могут сослаться на двустороннее соглашение о статусе вооруженных сил США в Японии.
Ранее в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ поручил министерству обороны страны провести самостоятельное расследование случившегося. Однако, как напоминает Kyodo, американские власти жестко ограничивали участие местных следственных органов в разбирательстве подобных инцидентов в предыдущие годы, включая катастрофу конвертоплана морской пехоты США Osprey на Окинаве в декабре прошлого года.
Согласно двустороннему соглашению, Пентагон имеет приоритетное право на расследование инцидентов с участием американских военных при исполнении служебных обязанностей. При этом может быть существенно ограничен доступ японских властей к имуществу США, включая пострадавшую технику.
Американский военный вертолет CH-53 в среду совершил экстренную посадку после возгорания, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в районе деревни Кунигами на севере Окинавы в 300 метрах от ближайшего жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, однако вертолет практически полностью сгорел.
На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Власти этой префектуры требуют сокращения присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране.