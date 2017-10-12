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СМИ: США могут не допустить Японию к расследованию инцидента с американским вертолетом

Происшествия
12 октября, 8:06 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, октября. /ТАСС

Согласно соглашению сторон, Пентагон имеет приоритетное право на расследование инцидентов с участием своих военных при исполнении служебных обязанностей

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ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Американское военное командование может не допустить японские власти к расследованию причин инцидента с вертолетом США CH-53, который разбился в среду на южном острове Окинава. Как сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, Соединенные Штаты могут сослаться на двустороннее соглашение о статусе вооруженных сил США в Японии.

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Ранее в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ поручил министерству обороны страны провести самостоятельное расследование случившегося. Однако, как напоминает Kyodo, американские власти жестко ограничивали участие местных следственных органов в разбирательстве подобных инцидентов в предыдущие годы, включая катастрофу конвертоплана морской пехоты США Osprey на Окинаве в декабре прошлого года.

Согласно двустороннему соглашению, Пентагон имеет приоритетное право на расследование инцидентов с участием американских военных при исполнении служебных обязанностей. При этом может быть существенно ограничен доступ японских властей к имуществу США, включая пострадавшую технику.

Американский военный вертолет CH-53 в среду совершил экстренную посадку после возгорания, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в районе деревни Кунигами на севере Окинавы в 300 метрах от ближайшего жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, однако вертолет практически полностью сгорел.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Власти этой префектуры требуют сокращения присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране.

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