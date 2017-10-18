СК возбудил уголовное дело по факту пожара в иркутском пансионате для престарелых

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ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска следственного управления СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту случившегося в среду пожара в частном пансионате для престарелых, сообщила пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту пожара в доме престарелых", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар в частном доме престарелых в Иркутске произошел около 5 часов утра по местному времени (около 00:00 мск) из-за короткого замыкания при эксплуатации сушильной машины. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о госпитализации девяти человек. По данным регионального Минсоцразвития, учреждение не входило в официальный реестр социальной защиты.