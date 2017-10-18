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Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова

Происшествия
18 октября, 15:16 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Коршунов обвиняется в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал замначальника финансово-экономического управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Светлану Алексееву по делу обвиняемого в растрате замглавы ведомства Олега Коршунова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в рамках уголовного дела задержана заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева (ранее она занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России). В ее действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате"). В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия", - отметила она.

Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). 14 сентября Басманный суд арестовал Коршунова до 13 ноября.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 г. г. он организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину он не признает.

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